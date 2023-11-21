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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ И ВЭБ.РФ ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ПОСТАВКУ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ


12:44 22.11.2023

ОАО «Банк БелВЭБ» и госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» профинансировали экспорт российских товаров и услуг в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, ВЭБ.РФ предоставил кредитные средства непосредственно белорусскому покупателю российской продукции. Сделка предусматривает приобретение трубной продукции российского производства. Лимит по заключенному кредитному договору составил 1,5 млрд российских рублей.

Банк БелВЭБ осуществляет агентское сопровождение заключенной кредитной сделки.

Финансирование предоставлено в рамках программы поддержки российского высокотехнологичного экспорта, реализуемой ВЭБ.РФ совместно с Министерством промышленности и торговли России.

«Это первая кредитная сделка в новом формате взаимодействия с ВЭБ.РФ. Он открывает дополнительный канал, обеспечивающий белорусским компаниям прямой доступ к финансированию в рамках государственных спецпрограмм поддержки экспорта Российской Федерации», - пояснил исполнительный директор Банка БелВЭБ Евгений Черепович.

Банку БелВЭБ принадлежит ключевая роль в реализации российско-белорусских интеграционных проектов, финансируемых с участием Группы ВЭБ.РФ в Беларуси.
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