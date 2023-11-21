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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ПО ОПЛАТЕ В ЕРИП С КАРТОЧЕК ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ
11:20 22.11.2023
ОАО «Паритетбанк» совместно с провайдером платежей bePaid (ООО «ИКом Чардж») запустило сервис по оплате в ЕРИП с карточек зарубежных банков – «ЕРИП без границ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис в первую очередь обеспечивает удобство в оплате иностранным гостям, находящимся на территории нашей страны, а также белорусам, которые работают за границей.
В сервисе доступны расчеты за коммунальные платежи, интернет и мобильную связь из любой точки мира с карт VISA, Mastercard, «Мир». Кроме того, с зарубежных карт возможна оплата налогов, госпошлин, штрафов и иных услуг, за исключением финансовых, а также платежей в пользу онлайн-казино и букмекерских контор.
Для совершения оплаты необходимо зайти на страницу сервиса на сайте paritetbank.by, выбрать вид платежа, заполнить необходимую информацию и нажать кнопку «Оплатить». Комиссия составляет 5% с каждой операции. Для удобства в будущем есть возможность сохранить данные платежа.
Сумма в ЕРИП выставляется в белорусских рублях, вместе с тем оплата может производиться с карт в любой валюте по курсу банка-эмитента карточки. Максимальная сумма платежа определяется поставщиком услуги, но не более 36 900 белорусских рублей в одни сутки.
«ЕРИП без границ» от Паритетбанка пополнил ряд удобных сервисов от банка, которые направлены на упрощение совершения платежей.
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