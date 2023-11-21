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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТЫ БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОГАШАТЬ В ЕРИП ПО НОМЕРУ ДОГОВОРА
09:56 22.11.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» предоставило возможность погашения кредитов физических лиц в ЕРИП по номеру кредитного договора (за исключением овердрафтов и кредитов, погашение которых осуществляется с текущего счета).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для погашения необходимо в каталоге системы «Расчет» в разделе «Банковские, финансовые услуги» - «Банки, НКФО» - «Банк БелВЭБ» выбрать услугу «Погашение кредита», ввести номер кредитного договора или номер счета по учету задолженности по кредиту в формате IBAN, далее указать сумму погашения и совершить платеж.
Номер кредитного договора необходимо указывать полностью в том же формате, что и в шапке самого договора со всеми специальными знаками (при их наличии).
Возможность погашения по номеру счета IBAN также сохранена.
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