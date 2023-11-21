Карточки банков ночью 22 ноября могут работать со сбоями. Об этом сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ)

«…по информации, полученной от ООО «Деловая сеть», в связи с работами по модернизации сети 22 ноября 2023 года с 00:00 до 03:00 возможны кратковременные перерывы (до 15 минут каждое) в обслуживании держателей карт при совершении операций на терминальном оборудовании, которое подключено к аппаратно-программному комплексу БПЦ с использованием каналов связи данного оператора», - говорится в сообщении.

При этом со стороны БПЦ в указанный промежуток времени перерывов в работе предоставляемых сервисов не планируется, обслуживание клиентов будет производиться без ограничений.