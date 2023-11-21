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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ВЫПУСКА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ ОПЛАТЫ ЧАСТЯМИ "ДРОБИ" В ДОПОЛНЕНИЕ К ЦИФРОВОЙ
13:39 21.11.2023
ОАО "БНБ-Банк" 21 ноября 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения коснулись тарифов для физических лиц. В частности, уточнен порядок выпуска пластиковой карты оплаты частями «Дроби» в дополнение к цифровой. Оформить ее можно только на имя владельца счета, но не на третье лицо.
Для карты «Дроби» стали доступны следующие платежи в ЕРИП: налоговые, неустойки (пени, штрафы), платежи с МСС-кодами 7311, 7399, 9211, 9222, 9311.
Ознакомиться с полным текстом сборника платы можно здесь.
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