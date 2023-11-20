ВТБ (Беларусь) ко Всемирному дню ребенка повышает до 1% кешбэк за безналичные покупки детских товаров, оплату учебы и развлечений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вознаграждение будет начисляться за операции от 10 белорусских рублей по всем платежным и зарплатным картам банка до 28 ноября.

По программе лояльности BonusBOX розничные клиенты получат повышенный кешбэк в магазинах детской, подростковой одежды, книг, за оплату цифровых сервисов для обучения и развлечений, посещение парка аттракционов, зоопарка или цирка.

«Расходы на детей часто занимают значительную часть семейного бюджета. Образование и одежда являются самыми затратными статьями из них. Повышенный кешбэк позволит родителям с дополнительной выгодой обновить к зиме гардероб ребенка, оплатить онлайн-курсы или активно провести ближайшие выходные», – прокомментировала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

К программе BonusBOX подключены почти 65 тысяч клиентов банка, которые могут использовать накопленный кешбэк по своему усмотрению: вернуть на карту полную стоимость оплаченной покупки, выбрать для себя подарочный сертификат, получить скидку на банковские услуги или перечислить любую сумму в поддержку международной благотворительной организации «SOS-Детские деревни».

Оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно бесплатно в офисах или онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией новых клиентов через межбанковскую систему идентификации. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с почтовой доставкой по всей стране.