ЗАО «МТБанк» в рамках акции «Черная пятница» предлагает особые условия для подключения самых востребованных продуктов всем новым бизнес-клиентам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акция пройдет с 20 по 24 ноября. В течение пяти рабочих дней можно оформить заявку на РКО в МТБанке – и получить новые возможности для развития своего бизнеса.

Условия для новых клиентов, которые успеют оформить заявку с 20 по 24 ноября: бессрочные скидки на тарифные планы РКО; скидка 90% на обслуживание по тарифным планам «Твой счет» и «Просто счет», 50% - по тарифным планам «Торговый счет» и «Бизнес-счет».

Все тарифные планы РКО от МТБанка разработаны под определенные масштабы и направления бизнеса. Скидка при подключении одного из них в рамках акции будет действовать бессрочно.

В рамках тарифных планов «Твой счет», «Свой счет» и «Просто счет» до 1 июля 2024 года клиентам банка предлагают платить 1 USD за каждый валютный перевод в RUB. Это дает возможность расширить сеть контрагентов и увеличить ассортимент.

МТКасса будет бесплатно.

При выборе тарифного плана «Бизнес-счет» клиенты получат семь устройств 3 в 1, при выборе тарифного плана «Торговый счет» – три.

Кроме того, зарплатный проект Simple с комиссией 0,000001%.

Удобный и выгодный способ выплаты заработной платы – карты для сотрудников с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. При подключении зарплатного проекта в период акции «Черная пятница» размер комиссии зафиксируется на все время обслуживания бизнес-клиента в МТБанке.

Предусмотрены бесплатные премиальные бизнес-карты.

Visa Platinum Business – это карта с круглосуточным доступом к средствам компании, специальным курсом валют для расчетов за границей и возможностью оформления овердрафта в BYN. Современное банковское решение позволит уверенно чувствовать себя при работе в Беларуси и за рубежом, быстро принимать решения, воплощать задуманное с поддержкой МТБанка. При подключении в рамках акции клиент получает бесплатное обслуживание карты Visa Platinum Business в течение года.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, нужно оформить заявку на обслуживание в период с 20 по 24 ноября и открыть текущий (расчетный) счет в рамках любого тарифного плана РКО в МТБанке до 5 января 2024 года.

Предложение доступно для новых клиентов, поэтому важно, чтобы до начала акции не было текущих счетов в МТБанке. Действующие клиенты, имеющие счета в МТБанке вне тарифного плана РКО, также могут воспользоваться акционным предложением, но только при условии отсутствия движения по этим счетам с 1 августа 2023 года.