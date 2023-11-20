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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВЕРШАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ПРИОРБАНК В ПОЛЬШУ СТАЛО УДОБНЕЕ
16:19 20.11.2023
С 20 ноября 2023 года совершать международные переводы через «Приорбанк» ОАО в Польшу в евро стало еще удобнее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, величина платы составляет 0,5%, минимальная сумма комиссии - 150 BYN, максимальная —2500 BYN.
Кроме того, можно совершать переводы в злотых, фунтах стерлингов, шведских кронах, швейцарских франках, китайских юанях, тенге.
Отправить перевод можно онлайн, оставив заявку на сайте. Сумма перевода должна быть больше 3000 BYN в эквиваленте.
В банке уточнили, что перевод доступен только в банк-получатель PKO Bank Polski S.A. (BPKOPLPW)
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