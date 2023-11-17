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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО РКО «БИЗНЕС: ОТКРЫТИЕ» ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ
13:55 20.11.2023
С 23 ноября 2023 года в ОАО «Банк Дабрабыт» будет доступно подключение пакета услуг по РКО «Бизнес: ОТКРЫТИЕ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, преимущества пакета: безлимит платежей в белорусских рублях; переводы в российских рублях за $5 (без абонентской платы в первые 6 месяцев обслуживания).
В рамках нового пакета снижена плата за прием наличных денежных средств (до 0,1% от суммы),а также предоставлен доступ к сервису проверки контрагентов и сервису расчета налогов.
С уточненными тарифами можно ознакомиться здесь.
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