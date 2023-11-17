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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В ТЕХНОБАНКЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 20 НОЯБРЯ


12:24 20.11.2023

С 20 ноября 2023 года вступают в силу изменения тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк» для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по расчетному и кассовому обслуживанию в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пункт 2.5. «Выдача наличных денежных средств» дополняется:

п. 2.5.1. в китайских юанях - 3% от суммы выданных китайских юаней;

п. 2.5.2. в иной иностранной валюте: - 1,2 % от суммы выданной иностранной валюты.

Пата взимается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату оказания услуги, либо в случаях, предусмотренных законодательством, в ин. валюте, в которой осуществляется операция, или иной иностранной валюте по кросс-курсу НБ РБ на дату оказания услуги.

Вносятся изменения в п. 2.14 «Обслуживание текущих (расчетных) счетов в долларах США/евро при наличии суммарного среднедневного остатка по всем счетам, превышающего 500 тыс. долларах США/500 тыс. евро»:

с суммы превышения сверх 500 тыс. долларов США/500 тыс. евро по 1 млн долларов США/1 млн евро включительно - 0,1% в месяц от суммы, составляющей разницу между суммарным среднедневным остатком и 500 тыс. долларов США /500 тыс. евро;

с суммы превышения сверх 1 млн долларов США/1 млн евро - 0,2% в месяц от суммы, составляющей разницу между суммарным среднедневным остатком и 1 млн долларов США / 1 млн евро.

Для определения суммарного среднедневного остатка используется среднее арифметическое ежедневных балансовых остатков на конец календарного дня суммарно по всем текущим (расчетным) счетам клиента в банке в соответствующей валюте (долларах США/евро) за месяц, исходя из фактического количества календарных дней в месяце (с даты открытия текущего (расчетного) счета).Оплата взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. Тариф применяется к каждой сумме, превышающей пороговую величину. Общая сумма вознаграждения определяется как сумма вознаграждений, рассчитанных по каждой ступени. Плата не взимается при наличии на текущем (расчетном) счете ограничений уполномоченных органов в течение полного текущего расчетного месяца.

Подробнее с действующим перечнем тарифов можно ознакомиться здесь.
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