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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПО КРЕДИТУ СТАТУСБАНКА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ СТАВКА
11:19 20.11.2023
ОАО «СтатусБанк» с 20 ноября 2023 г. вносит изменения в кредитный продукт на рефинансирование «Универсальный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредитная ставка устанавливается в размере 19,99% (СКО*1,9038).
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