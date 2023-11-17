БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПО КРЕДИТУ СТАТУСБАНКА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ СТАВКА

11:19 20.11.2023 ОАО «СтатусБанк» с 20 ноября 2023 г. вносит изменения в кредитный продукт на рефинансирование «Универсальный». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредитная ставка устанавливается в размере 19,99% (СКО*1,9038).