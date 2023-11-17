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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:47 20.11.2023
ОАО «Белагропромбанк» увеличил ставки для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки увеличились с 18 ноября 2023 года.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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