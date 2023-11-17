БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:47 20.11.2023 ОАО «Белагропромбанк» увеличил ставки для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки увеличились с 18 ноября 2023 года. Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.