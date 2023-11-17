ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) запускает для розничных клиентов кредитование без обязательного предоставления справки о доходах вне зависимости от необходимой суммы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, одновременно с этим банк увеличил лимит до 30 тысяч белорусских рублей по востребованным программам потребительского кредитования.

Оформить кредит на сумму до 30 тысяч белорусских рублей можно по продуктам «Легко платить», «Дальше-меньше», «Проще в онлайн» и «На все про все». Для подачи заявки требуется только паспорт.

«Наша линейка потребительских кредитов гибкая и позволяет оформлять продукты на любые цели с комфортным графиком погашения и ежемесячными платежами. Чаще всего клиенты выбирают кредиты с грейс-периодом или ежегодно снижаемой ставкой. Сегодня на них приходится более половины выдач. Кроме того, в преддверии новогодних праздников, ожидая пик финансовой активности населения, мы приняли решение упростить процедуру оформления потребительских кредитов и увеличить лимиты по популярным программам. Это позволит нашим заемщикам экономить время при оформлении заявки и рассчитывать на бóльшую сумму для своих будущих покупок», – сказала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить потребительский кредит в ВТБ (Беларусь) можно за один визит в любое из 24 отделений и 50 кредитных центров, а также с помощью онлайн-сервисов. Ежемесячные платежи можно вносить в офисах и дистанционных сервисах любого банка страны, а также почтовых отделениях.