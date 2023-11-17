Офис ОАО «Cбер Банк» после реконструкции открылся в Речице (ул. Урицкого, 19а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в новом офисе подход к обслуживанию клиентов заметно изменится: в этом поможет целый ряд инновационных технических решений, внедренных при переформатировании. Теперь один и тот же специалист сможет помочь клиентам Сбера в решении более широкого круга вопросов, обслуживание станет более быстрым, а само посещение банка – более комфортным.

«Сегодня все больше людей предпочитают получать нужные банковские услуги через онлайн-сервисы – благо Сбер предоставляет им для этого все необходимые инструменты. Вместе с тем мы стремимся не просто сохранить свое присутствие в офлайне, но и вывести уровень обслуживания в отделениях нашего банка на новый уровень: ведь нашим клиентам, независимо от того, через какой канал они к нам обращаются, важно получить качественное обслуживание и быструю помощь. Именно на это и ориентированы решения, которые Сбер Банк внедряет при открытии новых и переформатировании существующих отделений», – отметил исполнительный директор Сбер Банка Александр Овсяников.

Отделение рассчитано на двенадцать рабочих мест: для четверых специалистов по продажам, шестерых универсальных специалистов по обслуживанию и двух специалистов по работе с корпоративными клиентами. Таким образом, решить любые вопросы, связанные с финансами, здесь могут как физические лица, так и представители малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в обновленном офисе Сбера появились два «электронных кассира». Эти устройства заменили собой привычные кассы: с их помощью можно принимать и выдавать денежные купюры, а также сортировать их, пересчитывать и проверять на подлинность. Теперь провести операции с наличными специалист может прямо со своего рабочего места, что экономит время клиентов и помогает предоставить им качественно новый сервис.