В ОАО «Банк БелВЭБ» предлагают вклады в китайских юанях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такой депозит можно открыть сроком на 3 и 7 месяцев. Минимальная сумма вклада - 2000 СNY. Максимальная доходность - 2,7% годовых.

С подробными условиями размещения депозита можно ознакомиться здесь.

Оформление доступно в любом сервисном офисе банка.

В ближайшее время появится возможность размещать депозиты в юанях дистанционно, в новом канале дистанционного банковского обслуживания - UP Online.