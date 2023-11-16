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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ ВКЛАДЫ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:52 17.11.2023
В ОАО «Банк БелВЭБ» предлагают вклады в китайских юанях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такой депозит можно открыть сроком на 3 и 7 месяцев. Минимальная сумма вклада - 2000 СNY. Максимальная доходность - 2,7% годовых.
С подробными условиями размещения депозита можно ознакомиться здесь.
Оформление доступно в любом сервисном офисе банка.
В ближайшее время появится возможность размещать депозиты в юанях дистанционно, в новом канале дистанционного банковского обслуживания - UP Online.
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