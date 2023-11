В настоящее время регистрируется массовая рассылка мошеннических СМС-сообщений якобы от имени ОАО «Белагропромбанк». Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Согласно информации, примерное содержание СМС следующее: «Trustwallet: A withdrawal has been requested from the IP address (113.30.151.228). If this was not you, follow the steps here: *ссылка*».

«Belpost: Your package cannot be delivered due to unpaid customs fees, please confirm your payment to avoid delays: *ссылка*».

Отправитель рассылки указывается belapb.by или BELAPB.BY.

В целях сохранения денежных средств Белагропромбанк рекомендует игнорировать данные сообщения и не переходить по указанным в них ссылкам.