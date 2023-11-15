ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 16 ноября появится возможность активировать цифровую карту до ее получения (в случае оформления карты в отделении).

С 18 ноября по Карте №1 и услуге Альфа-Белавиа не начисляются манибэк и баллы за операции с MCC 4900 (жилищно-коммунальные услуги*), 6012 (финансовые услуги*), 6028 (операции в устройствах самообслуживания*), если они проводятся в кассе банка.

*Фактическое значение кода зависит от банка, который обслуживает конкретный терминал.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.