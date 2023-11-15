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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ОБНОВИЛИ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЛИЦАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ
15:19 15.11.2023
С 20 ноября 2023 года вступит в силу новая редакция Правил размещения физическими лицами денежных средств в срочные банковские вклады в ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнен порядок идентификации вкладчика на основании документа, удостоверяющего личность.
Кроме того, уточнен порядок выдачи текста правил вкладчику по его требованию и порядок определения базового показателя, применяемого при расчете переменной годовой процентной ставки.
Помимо этого, обновлены сведения о месте нахождения и реквизитах банка.
С новой редакцией Правил можно ознакомиться здесь.
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