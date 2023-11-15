С 20 ноября 2023 года вступит в силу новая редакция Правил размещения физическими лицами денежных средств в срочные банковские вклады в ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнен порядок идентификации вкладчика на основании документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, уточнен порядок выдачи текста правил вкладчику по его требованию и порядок определения базового показателя, применяемого при расчете переменной годовой процентной ставки.

Помимо этого, обновлены сведения о месте нахождения и реквизитах банка.

С новой редакцией Правил можно ознакомиться здесь.