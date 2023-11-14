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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ «CLICKНИ ОСЕНЬ» НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
13:18 15.11.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает кредит «CLICKни Осень» на специальных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, если подать заявку на потребительский кредит «CLICKни Осень» до 30 ноября включительно, можно получить пониженную процентную ставку. В течение первых трех месяцев она составит 9,5% годовых вместо 12%. По окончании грейс-периода — 13,65% годовых.
Кроме того, по кредиту предусмотрена отсрочка погашения основного долга в течение трех месяцев.
Размер кредита зависит от платежеспособности кредитополучателя. Максимальная сумма составляет 400 базовых величин или 14 800 рублей.
Кредит предоставляется сроком до 5 лет без поручителей и страховок. Средства будут зачислены на текущий счет кредитополучателя, доступ к которому обеспечен при использовании дебетовой карточки.
Подать заявку и заключить кредитный договор можно в каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг, корпоративный сайт).
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