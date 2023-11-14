ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает кредит «CLICKни Осень» на специальных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, если подать заявку на потребительский кредит «CLICKни Осень» до 30 ноября включительно, можно получить пониженную процентную ставку. В течение первых трех месяцев она составит 9,5% годовых вместо 12%. По окончании грейс-периода — 13,65% годовых.

Кроме того, по кредиту предусмотрена отсрочка погашения основного долга в течение трех месяцев.

Размер кредита зависит от платежеспособности кредитополучателя. Максимальная сумма составляет 400 базовых величин или 14 800 рублей.

Кредит предоставляется сроком до 5 лет без поручителей и страховок. Средства будут зачислены на текущий счет кредитополучателя, доступ к которому обеспечен при использовании дебетовой карточки.

Подать заявку и заключить кредитный договор можно в каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг, корпоративный сайт).