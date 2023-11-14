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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИМИТОВ ПО КАРТОЧКАМ
10:48 15.11.2023
ЗАО "Цептер Банк" 14 ноября 2023 внесло изменения в перечень лимитов по банковским платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения внесены в части размера ограничения на снятие денежных средств с использованием банковских платежных карточек.
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