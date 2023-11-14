БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИМИТОВ ПО КАРТОЧКАМ

10:48 15.11.2023 ЗАО "Цептер Банк" 14 ноября 2023 внесло изменения в перечень лимитов по банковским платежным карточкам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения внесены в части размера ограничения на снятие денежных средств с использованием банковских платежных карточек.