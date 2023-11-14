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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
13:46 14.11.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 декабря 2023 года изменяет тарифы по операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Подробнее с перечнем тарифов можно ознакомиться здесь.
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