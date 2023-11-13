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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ – НАЦБАНК


12:36 14.11.2023

На депозитном рынке Беларуси население продолжает наращивать сбережения в белорусских рублях.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, за октябрь 2023 года прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физических лиц в белорусских банках составил Br141,7 млн, или 1,9%.
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