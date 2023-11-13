ЗАО «РРБ-Банк» возобновило международные операции по карточкам Visa в полном объеме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь карточкой Visa можно расплатиться в любой стране мира, где действует платежная система Visa. Можно оплачивать покупки на зарубежных маркетплейсах и в интернет-магазинах.

С карточками Visa Банка РРБ дополнительно можно получать скидки и бонусы в точках продаж партнеров. А держателям премиальных карточек также доступны все привилегии и специальные предложения, предоставляемые платежной системой Visa.

Оформить заявку на карточку можно на сайте character-visa.rrb.by или в любом отделении банка.