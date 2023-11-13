ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛИСТАМ ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ


14:00 13.11.2023

ВТБ (Беларусь) до конца ноября будет начислять повышенный кешбэк 1% за безналичную оплату любых товаров и услуг для автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют по платежным и зарплатным картам банка на все операции от 10 белорусских рублей.

Повышенный кешбэк по программе лояльности BonusBOX можно получить на всех СТО, шиномонтаже, автомойках и в автомагазинах. При этом владельцы платежных и зарплатных карт «Мир» дополнительно смогут на спецусловиях совершать поездки на любом тарифе Яндекс.Такси.

«По нашим расчетам, каждый третий участник программы лояльности BonusBOX пользуется личным авто. Ежегодно в преддверии зимы существенно возрастает спрос на товары и сервис для автомобилистов. Мы стремимся сделать переход на зимний сезон экономичнее и выгоднее, поэтому до конца месяца наши клиенты смогут пользоваться специальными условиями при оплате запчастей, замены покрышек и комплексного ТО», – рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

В рамках BonusBOX за счет баллов клиенты могут вернуть на карту полную стоимость ранее совершенных покупок, получить подарочный сертификат или скидку на банковские услуги, совершить благотворительный перевод или сыграть в мультипликаторе и увеличить заработанные баллы.

Стать клиентом и бесплатно оформить карту ВТБ (Беларусь) можно в любом из офисов или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией новых клиентов. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с почтовой доставкой по Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3993 -0
USD 3.1796 +0.0021
RUB 3.4483 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3970 3.4000
USD 3.1760 3.1830
RUB 3.4350 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0689
EUR/RUB 98.8000 99.2000
USD/RUB 92.4500 92.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте