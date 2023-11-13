ВТБ (Беларусь) до конца ноября будет начислять повышенный кешбэк 1% за безналичную оплату любых товаров и услуг для автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют по платежным и зарплатным картам банка на все операции от 10 белорусских рублей.

Повышенный кешбэк по программе лояльности BonusBOX можно получить на всех СТО, шиномонтаже, автомойках и в автомагазинах. При этом владельцы платежных и зарплатных карт «Мир» дополнительно смогут на спецусловиях совершать поездки на любом тарифе Яндекс.Такси.

«По нашим расчетам, каждый третий участник программы лояльности BonusBOX пользуется личным авто. Ежегодно в преддверии зимы существенно возрастает спрос на товары и сервис для автомобилистов. Мы стремимся сделать переход на зимний сезон экономичнее и выгоднее, поэтому до конца месяца наши клиенты смогут пользоваться специальными условиями при оплате запчастей, замены покрышек и комплексного ТО», – рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

В рамках BonusBOX за счет баллов клиенты могут вернуть на карту полную стоимость ранее совершенных покупок, получить подарочный сертификат или скидку на банковские услуги, совершить благотворительный перевод или сыграть в мультипликаторе и увеличить заработанные баллы.

Стать клиентом и бесплатно оформить карту ВТБ (Беларусь) можно в любом из офисов или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией новых клиентов. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с почтовой доставкой по Беларуси.