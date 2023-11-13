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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛИСТАМ ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
14:00 13.11.2023
ВТБ (Беларусь) до конца ноября будет начислять повышенный кешбэк 1% за безналичную оплату любых товаров и услуг для автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют по платежным и зарплатным картам банка на все операции от 10 белорусских рублей.
Повышенный кешбэк по программе лояльности BonusBOX можно получить на всех СТО, шиномонтаже, автомойках и в автомагазинах. При этом владельцы платежных и зарплатных карт «Мир» дополнительно смогут на спецусловиях совершать поездки на любом тарифе Яндекс.Такси.
«По нашим расчетам, каждый третий участник программы лояльности BonusBOX пользуется личным авто. Ежегодно в преддверии зимы существенно возрастает спрос на товары и сервис для автомобилистов. Мы стремимся сделать переход на зимний сезон экономичнее и выгоднее, поэтому до конца месяца наши клиенты смогут пользоваться специальными условиями при оплате запчастей, замены покрышек и комплексного ТО», – рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
В рамках BonusBOX за счет баллов клиенты могут вернуть на карту полную стоимость ранее совершенных покупок, получить подарочный сертификат или скидку на банковские услуги, совершить благотворительный перевод или сыграть в мультипликаторе и увеличить заработанные баллы.
Стать клиентом и бесплатно оформить карту ВТБ (Беларусь) можно в любом из офисов или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией новых клиентов. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с почтовой доставкой по Беларуси.
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