БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 20 НОЯБРЯ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

12:37 13.11.2023 20 ноября 2023 года на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) будут проводиться технологические работы. Об этом сообщает ЗАО «Банк «Решение». «В промежуток времени с 03:00 до 06:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении.