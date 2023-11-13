|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ 20 НОЯБРЯ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
12:37 13.11.2023
20 ноября 2023 года на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) будут проводиться технологические работы. Об этом сообщает ЗАО «Банк «Решение».
«В промежуток времени с 03:00 до 06:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
Курсы в банках
на 13.11.2023
Конвертация в банках
на 13.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте