БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАБОТА ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ КАССЫ № 801 БТА БАНКА В МОГИЛЕВЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

11:11 13.11.2023 Работа приходно-расходной кассы № 801 ЗАО «БТА Банк» в Могилеве (пер. Пожарный, дом 19) приостанавливается. «В связи с производственной необходимостью с 13 по 22 ноября 2023 года будет приостановлена работа приходно-расходной кассы № 801», - говорится в сообщении. Банк приносит извинения за возможные неудобства.