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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАБОТА ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ КАССЫ № 801 БТА БАНКА В МОГИЛЕВЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ


11:11 13.11.2023

Работа приходно-расходной кассы № 801 ЗАО «БТА Банк» в Могилеве (пер. Пожарный, дом 19) приостанавливается.

«В связи с производственной необходимостью с 13 по 22 ноября 2023 года будет приостановлена работа приходно-расходной кассы № 801», - говорится в сообщении.

Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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