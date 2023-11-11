ОАО «Белагропромбанк» предлагает для бизнеса экспресс-кредит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, цель кредита – финансирование текущей или инвестиционной деятельности. Кредит предоставляется в белорусских рублях по ставке 10,83% годовых (СР+1,33%).

Сумма кредита – до $50 тыс. в эквиваленте на текущую деятельность, до $20 тыс. в эквиваленте на инвестиционную деятельность.

Срок возврата кредита – 2 года.

С более подробной информацией по кредиту можно ознакомиться здесь.