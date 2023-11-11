БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВЕРИФИКАЦИЯ ID-КАРТ В ОТДЕЛЕНИЯХ АЛЬФА БАНКА ПРИОСТАНОВЛЕНА

10:06 11.11.2023 Верификация ID-карт в отделениях ЗАО «Альфа-Банк» приостановлена. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения. Банк обещает сообщить дополнительно, когда сервис снова станет доступен.