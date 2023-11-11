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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЕРИФИКАЦИЯ ID-КАРТ В ОТДЕЛЕНИЯХ АЛЬФА БАНКА ПРИОСТАНОВЛЕНА
10:06 11.11.2023
Верификация ID-карт в отделениях ЗАО «Альфа-Банк» приостановлена. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Банк обещает сообщить дополнительно, когда сервис снова станет доступен.
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