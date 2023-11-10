ВТБ (Беларусь) увеличивает на 0,8-1,9% ставки по всей линейке депозитов в российских рублях для розничных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная доходность по новым вкладам составит 10,7% годовых. Сегодня доля депозитов в российской валюте в общем портфеле сбережений банка достигает 14%.

Максимальная ставка 10,7% годовых доступна в рамках дистанционного открытия вклада «Мои условия онлайн» на сроки от 367 до 823 дней. При оформлении в отделении банка наиболее привлекательными являются условия по безотзывному депозиту «Мои условия» – 10,6%. Оба продукта доступны с опциями капитализации или ежемесячной выплатой процентного дохода, при этом ставка фиксируется на весь срок с возможностью пополнения без ограничения суммы вклада.

«Мы отмечаем интерес со стороны клиентов на сбережения в российских рублях, особенно в дистанционных каналах. Самыми востребованными у вкладчиков являются продукты на срок до 12 месяцев. При этом зафиксировать максимальную доходность можно в рамках размещения средств на длинный срок – от 1 года до 2 лет. При формировании ценовых параметров мы всегда ориентируемся на действия регулятора и конъюнктуру рынка, что дает возможность нашим клиентам получать выгодные условия по своим сбережениям», – прокомментировала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить вклад в ВТБ (Беларусь) клиенты могут в интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank с онлайн-регистрацией для новых клиентов, а также в любом офисе банка.