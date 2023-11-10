ОАО «АСБ Беларусбанк» с 10 ноября предоставляет возможность осуществлять денежные переводы в Российскую Федерацию с использованием системы мгновенных платежей (СМП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для перевода достаточно знать номер телефона и название банка получателя.

Воспользоваться сервисом в качестве отправителя и получателя могут все клиенты банка-пользователи Интернет-банкинга, имеющие текущий счет без использования банковской платежной карточки. Чтобы стать получателем денежных средств, необходимо проверить наличие в Интернет-банкинге связки между текущим счетом и мобильным телефоном.

Чтобы привязать номер телефона и текущий (расчетный) банковский счет, необходимо в Интернет-банкинге во вкладке «Платежи и переводы» выбрать «Мгновенный платеж», в меню выбрать «Регистрация СМП» и нажать на клавишу «Зарегистрировать счет».

Далее следует выбрать счет, на который будут поступать денежные средства, ознакомиться с Памяткой о правах субъекта персональных данных и механизме их реализации, выразить согласие на обработку персональных данных.

Затем нужно ввести код из поступившей на номер мобильного телефона СМС и подтвердить регистрацию.

Сервис очень удобен, поскольку для совершения перевода необходимо знать только мобильный телефон получателя и наименования банка, в котором открыт его счет.

Деньги поступают получателю сразу в режиме времени, приближенному к реальному. В сутки можно перевести до 500 белорусских рублей.

Вне зависимости от страны перевода вознаграждения банку составит 1,5% от суммы перевода, минимум 1 белорусский рубль.