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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ
13:19 10.11.2023
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в переводы с карты на карту по номеру карты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 по 27 ноября (включительно) для р2р переводов с карт Альфа Банка на карты банков-резидентов и банков-нерезидентов определен тариф 1% от суммы перевода.
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