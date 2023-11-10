БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ

13:19 10.11.2023 ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в переводы с карты на карту по номеру карты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 по 27 ноября (включительно) для р2р переводов с карт Альфа Банка на карты банков-резидентов и банков-нерезидентов определен тариф 1% от суммы перевода.