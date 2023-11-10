ОАО «Белагропромбанк» предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам новый продукт – пакет услуг SMART START для развития и роста бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пакет услуг предоставляется новым клиентам на 6 месяцев, у которых на момент подачи заявления на открытие текущего (расчетного) счета в течение 12-ти месяцев отсутствовали иные счета в Белагропромбанке.

Всего за 1 копейку в месяц – именно столько составит абонентская плата за пакет услуг SMART START – можно открыть текущие (расчетные) счета в банке в белорусских рублях, пользоваться без ограничений системами дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», «Мобильный банкинг».

Кроме того, пакет предусматривает такой сервис, как свидетельствование карточки подписей. Сюда же включены без ограничений банковские переводы в белорусских рублях, бесплатные информирование посредством Viber, e-mail, SMS и выдача двух справок в месяц.

Кассовое обслуживание клиента производится в белорусских рублях. Прием наличных через кассу Белагропромбанка вам обойдется в 0,2% от суммы, а через АДМ и банкоматы – бесплатно. При выдаче наличных комиссия составит 2% от суммы.