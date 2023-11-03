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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДОВ В ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:48 03.11.2023
ОАО «БНБ-Банк» 9 ноября 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения коснулись переводов в иностранной валюте для физических лиц:
В частности, снижена комиссия за переводы в евро в Китай, Польшу, Грузию, Армению: в Китай комиссия составит 1,49% от суммы, мин. 200 EUR; в Польшу, Грузию, Армению ― 1,5% от суммы, мин. 100 EUR.
Для переводов в евро в иные страны действуют ранее установленные тарифы: при сумме перевода до 3 000 EUR (включительно) комиссия составит 200 EUR, свыше 3 000 EUR ― 2% от суммы, мин. 300 EUR.
Снижена также комиссия за переводы в долларах США в определенные страны: в Китай комиссия составит 1,49% от суммы, мин. 150 USD; в Грузию, Латвию, Армению, Азербайджан, Сербию, Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Великобританию ― 1,5% от суммы, мин. 100 USD.
Для переводов в долларах США в иные страны действуют ранее установленные тарифы: при сумме перевода до 3000 USD (включительно) комиссия составит 150 USD, свыше 3000 USD – 2% от суммы, мин. 200 USD.
Снижена комиссия за переводы в юанях. Теперь она составит 0,45% от суммы, мин. 50 USD, макс. 350 USD.
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