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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 3 НОЯБРЯ В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУСКАЮТСЯ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СЕРИИ ”АРХІТЭКТУРНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ“


13:11 03.11.2023

Национальный с 3 ноября 2023 г. выпускает в обращение памятные монеты серии ”Архітэктурная спадчына Беларусі“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты: ˮТроіцкі касцёл. Чарнаўчыцы“, ˮСядзіба Чырвоны Бераг“, ˮЛідскі замак“, ˮУспенскі касцёл. Мсціслаў“, ˮСвята-Успенская царква. Сар’я“, ˮСпаса-Праабражэнская царква. Заслаўе“ номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

на монете ˮТроіцкі касцёл. Чарнаўчыцы“: в центре – изображение Троицкого костела, в г. п. Чернавчицы Брестской области, по кругу надписи: вверху – ТРОІЦКІ КАСЦЁЛ. ЧАРНАЎЧЫЦЫ, внизу – 2023;

на монете ˮСядзіба Чырвоны Бераг“: в центре – изображение дворцово-паркового комплекса Красный Берег в Жлобинском районе Гомельской области, по кругу надписи: вверху – СЯДЗІБА ЧЫРВОНЫ БЕРАГ, внизу – 2023;

на монете ˮЛідскі замак“: в центре – изображение Лидского замка в г. Лиде Гродненской области, по кругу надписи: вверху – ЛІДСКІ ЗАМАК, внизу – 2023;

на монете ˮУспенскі касцёл. Мсціслаў“: в центре – изображение костела Успения Божьей Матери в Мстиславле Могилевской области, по кругу надписи: вверху – УСПЕНСКІ КАСЦЕЛ. МСЦІСЛАЎ, внизу – 2023;

на монете ˮСвята-Успенская царква. Сар’я“: в центре – изображение церкви Успения Пресвятой Богородицы в д. Сарья Витебской области, по кругу надписи: вверху – СВЯТА-УСПЕНСКАЯ ЦАРКВА. САР’Я, внизу – 2023;

на монете ˮСпаса-Праабражэнская царква. Заслаўе“: в центре – изображение Спасо-Преображенской церкви в г. Заславле, по кругу надписи: вверху – СПАСА-ПРААБРАЖЭНСКАЯ ЦАРКВА. ЗАСЛАЎЕ, внизу – 2023.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством ”анциркулейтед“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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