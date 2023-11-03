«Приорбанк» ОАО с 11 ноября 2023 года закрывает удаленное рабочее место (УРМ) 101/11 в Минске (ул. Притыцкого, 105).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при необходимости можно обратиться в ближайшие отделения Приорбанка, в которых также есть круглосуточная зона обслуживания: УРМ 101/9 (ул. Притыцкого, 91) и - УРМ 101/10 (ул. Притыцкого, 156).

Кроме того, совершить необходимые вам операции можно в интернет-банке Prior Online и интернет-банке для бизнеса.