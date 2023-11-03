ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ”БЕЛАРУСКАЯ БАТЛЕЙКА“


10:54 03.11.2023

Национальный банк с 3 ноября 2023 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Беларуская батлейка“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 50 рублей, массой 67,20 г, пробой сплава 925, размером 64,00 × 32,00 мм, тиражом 599 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 57,70 г, размером 64,00 × 32,00 мм, тиражом 1 700 штук.

Монеты имеют прямоугольную форму, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по периметру. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, под гербом надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; справа – номинал: 50 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре размещено изображение двухъярусной батлейки со сценой из спектакля «Царь Ирод», слева и справа от нее – ангелы, играющие на музыкальных инструментах. В левой и правой части монеты расположены поля, заполненные стилизованными снежинками.

Реверс: в центре – фрагмент верхнего яруса батлейки с библейским сюжетом, в центре композиции – стилизованная рождественская звезда со вставкой из синтетического кристалла, внизу – надпись БАТЛЕЙКА; слева и справа от батлейки – волхвы, приносящие дары младенцу Иисусу.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф с частичным золочением“, медно-никелевые – ”пруф-лайк с частичным золочением“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
валюта курс
EUR 3.4064
USD 3.2003
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5300 +0.1353
USD 3.2003 -0.0005
RUB 3.4406 +0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 3.1960 3.2050
RUB 3.4200 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 99.0000 99.7000
USD/RUB 93.1000 93.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте