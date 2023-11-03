Национальный банк с 3 ноября 2023 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Беларуская батлейка“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 50 рублей, массой 67,20 г, пробой сплава 925, размером 64,00 × 32,00 мм, тиражом 599 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 57,70 г, размером 64,00 × 32,00 мм, тиражом 1 700 штук.

Монеты имеют прямоугольную форму, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по периметру. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, под гербом надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; справа – номинал: 50 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре размещено изображение двухъярусной батлейки со сценой из спектакля «Царь Ирод», слева и справа от нее – ангелы, играющие на музыкальных инструментах. В левой и правой части монеты расположены поля, заполненные стилизованными снежинками.

Реверс: в центре – фрагмент верхнего яруса батлейки с библейским сюжетом, в центре композиции – стилизованная рождественская звезда со вставкой из синтетического кристалла, внизу – надпись БАТЛЕЙКА; слева и справа от батлейки – волхвы, приносящие дары младенцу Иисусу.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф с частичным золочением“, медно-никелевые – ”пруф-лайк с частичным золочением“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.