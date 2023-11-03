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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК НЕ БУДЕТ БРАТЬ КОМИССИЮ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ "100 ДНЕЙ" ДО АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
09:49 03.11.2023
В ЗАО "Альфа-Банк" 1 ноября 2023 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по выпущенным с 1 по 30 ноября 2023 года "Картам "100 дней" не взимается вознаграждение за обслуживание с ноября 2023 года по апрель 2024 года.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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