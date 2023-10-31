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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОВЕДЕТ 8 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
10:42 01.11.2023
8 ноября 2023 года состоится прямая телефонная линия с исполнительным директором ОАО «Белинвестбанк» Сергеем Нехаем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, она будет посвящена теме противодействия коррупции и мошенничеству в ОАО «Белинвестбанк».
Задать вопросы можно будет с 09.00 до 10.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.
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