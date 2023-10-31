8 ноября 2023 года состоится прямая телефонная линия с исполнительным директором ОАО «Белинвестбанк» Сергеем Нехаем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, она будет посвящена теме противодействия коррупции и мошенничеству в ОАО «Белинвестбанк».

Задать вопросы можно будет с 09.00 до 10.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.