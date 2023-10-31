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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ЛИНЕЙКУ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ


09:43 01.11.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» запускает линейку безотзывных вкладов в китайских юанях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагаются новые вклады «Китайская шкатулка» и «Китайская шкатулка онл@йн» со сроками хранения от 3 до 36 месяцев.

Безотзывный вклад «Китайская шкатулка» открывается в учреждениях банка. Сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса – 500 китайских юаней. Процентная ставка – фиксированная и составляет от 0,5% до 3,2% годовых. Предусмотрена возможность пополнения и ежемесячная капитализация.

Безотзывный онлайн-вклад «Китайская шкатулка онл@йн» открывается в дистанционных каналах банка (Интернет-банкинге, М-банкинге, инфокисках). Сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса – 500 китайских юаней. Клиент может выбрать способ выплаты суммы вклада и начисленных процентов. Процентная ставка – фиксированная и составляет от 0,5% до 3,2% годовых. Предусмотрена возможность пополнения и бесплатное SMS-оповещение об окончании срока действия вклада.
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