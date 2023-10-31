|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ЛИНЕЙКУ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
09:43 01.11.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» запускает линейку безотзывных вкладов в китайских юанях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагаются новые вклады «Китайская шкатулка» и «Китайская шкатулка онл@йн» со сроками хранения от 3 до 36 месяцев.
Безотзывный вклад «Китайская шкатулка» открывается в учреждениях банка. Сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса – 500 китайских юаней. Процентная ставка – фиксированная и составляет от 0,5% до 3,2% годовых. Предусмотрена возможность пополнения и ежемесячная капитализация.
Безотзывный онлайн-вклад «Китайская шкатулка онл@йн» открывается в дистанционных каналах банка (Интернет-банкинге, М-банкинге, инфокисках). Сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса – 500 китайских юаней. Клиент может выбрать способ выплаты суммы вклада и начисленных процентов. Процентная ставка – фиксированная и составляет от 0,5% до 3,2% годовых. Предусмотрена возможность пополнения и бесплатное SMS-оповещение об окончании срока действия вклада.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2023
Курсы в банках
на 01.11.2023
Конвертация в банках
на 01.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте