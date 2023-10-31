1 ноября 2023 года ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для юридических лиц и ИП изменятся тарифы и перечень услуг по биржевым и внебиржевым операциям с ценными бумагами.

Появится возможность совершать международные переводы в турецких лирах. Комиссия составит 0,1% от суммы (мин. 15 USD, макс. 150 USD).

Прекращается подключение клиентов к зарплатным проектам «Партнерский», 3D IT, IT-Rocks. Клиенты, которые уже подключены к этим зарплатным проектам, продолжат обслуживаться на прежних условиях.

Вводится унифицированная комиссия в размере 70 BYN за расследование деталей исполнения платежных инструкций, изменение или отмену исполненной платежной инструкции по письменному заявлению клиента путём корреспонденции по системе SWIFT через банк-корреспондент БНБ-Банка и/или участвовавшие в исполнении платежа банки, а также за направление информации по платежной инструкции клиента по запросу банка-корреспондента. Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков при этом возмещаются дополнительно.

Кроме того, вводится комиссия 10 USD за перевод в другой банк денег, поступающих на закрытый счет клиента, перешедшего на обслуживание в другой банк, перевод средств с промежуточных счетов «суммы до выяснения», «средства в расчетах по операциям с клиентами», ошибочно перечисленных в адрес клиентов, счета которых отсутствуют в БНБ-Банке, в иностранной валюте (поступивших из банков-резидентов). Комиссии третьих банков взимаются дополнительно за счет бенефициара (получателя). В случае, если сумма перевода менее 11 USD, комиссия составит 50% от переводимой суммы.

Что касается тарифов для физических лиц, то для нерезидентов изменится комиссия за выпуск и замену карточек, а также за выпуск дополнительных карточек в мобильном приложении BNB-Bank.