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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СОЛИГОРКЕ ОТКРЫЛОСЬ УРМ БАНКА БЕЛВЭБ
11:16 31.10.2023
Банк БелВЭБ с 30 октября 2023 года начал обслуживание физических лиц в формате удаленного рабочего места (УРМ) в Солигорке (ул. Железнодорожная, 21).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь граждане могут открыть счет, оформить кредит, разместить средства в депозит, оформить карточку, подключиться к системам дистанционного банковского обслуживания для получения качественного сервиса из любой точки мира, получить консультации по иным вопросам банковского обслуживания.
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