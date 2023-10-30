БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В СОЛИГОРКЕ ОТКРЫЛОСЬ УРМ БАНКА БЕЛВЭБ

11:16 31.10.2023 Банк БелВЭБ с 30 октября 2023 года начал обслуживание физических лиц в формате удаленного рабочего места (УРМ) в Солигорке (ул. Железнодорожная, 21). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь граждане могут открыть счет, оформить кредит, разместить средства в депозит, оформить карточку, подключиться к системам дистанционного банковского обслуживания для получения качественного сервиса из любой точки мира, получить консультации по иным вопросам банковского обслуживания.