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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПАКЕТОВ «КЛАССИЧЕСКИЙ» И «СТАТУСНЫЙ»
09:46 31.10.2023
Сбер Банк (Беларусь) изменяет условия зарплатных пакетов «Классический» и «Статусный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря 2023 в рамках зарплатных пакетов «Классический» и «Статусный» вместо услуги «SMS-оповещение» без ограничения (т.е. «SMS-оповещение» по всем операциям) будет предоставляться услуга «SMS-оповещение» с ограничением суммы операций (т.е. «SMS-оповещение» по операциям на сумму от 60 белорусских рублей).
В банке обращают внимание, что услуга будет переподключена автоматически, клиентам не нужно будет для этого совершать никаких дополнительных действий.
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