Сбер Банк (Беларусь) изменяет условия зарплатных пакетов «Классический» и «Статусный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря 2023 в рамках зарплатных пакетов «Классический» и «Статусный» вместо услуги «SMS-оповещение» без ограничения (т.е. «SMS-оповещение» по всем операциям) будет предоставляться услуга «SMS-оповещение» с ограничением суммы операций (т.е. «SMS-оповещение» по операциям на сумму от 60 белорусских рублей).

В банке обращают внимание, что услуга будет переподключена автоматически, клиентам не нужно будет для этого совершать никаких дополнительных действий.