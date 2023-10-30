БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ УДОСТОЕНЫ НАГРАД МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «МОНЕТНОЕ СОЗВЕЗДИЕ-2023»

14:52 30.10.2023 Памятные монеты Национального банка Беларуси стали победителями и призерами XVII Международного конкурса «Монетное созвездие-2023». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регялтора, памятная монета «Святло. Цемра» серии «Космас. Эвалюцыя Сусвету» заняла первое место в номинации «Уникальная концепция» и второе место в номинации «Серебряная монета». Памятная монета «Год Труса» серии «Кiтайскi каляндар» заняла первое место в номинации «Сувенирная монета». Памятная монета «Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 100 гадоў» заняла второе место в номинации «Лучшее художественное решение». Памятная монета «Белая сініца» серии «Птушка года» заняла второе место в номинации «Монетная классика». На конкурсе «Монетное созвездие-2023» были представлены монеты из 18 государств. Победители определялись заочным голосованием членов международного экспертного жюри. Ежегодно проводимый конкурс «Монетное созвездие» считается наиболее престижным в нумизматических кругах. Признание в нем является свидетельством высокого международного уровня памятных монет, выпускаемых эмиссионными центрами. Памятные монеты Национального банка Беларуси неоднократно становились призерами и победителями конкурса «Монетное созвездие».