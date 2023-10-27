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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА ГОДА ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ РЯД НОВЫХ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ


12:09 30.10.2023

Правлением Национального банка 18 октября принято постановление № 360 «О выпуске в обращение памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, с 27 октября 2023 г. состоялся выпуск памятных монет «Арол», «Бык», «Мядзведзь», «Лось», «Ліс» серии «Жывельны свет на гербах гарадоў Беларусі».

Кроме того, с 3 ноября 2023 г. будут выпущены в обращение памятные монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі»: «Троіцкі касцел. Чарнаўчыцы»; «Сядзіба Чырвоны Бераг»; «Лідскі замак»; «Успенскі касцел. Мсціслаў»; «Свята-Успенская царква. Сар’я»; «Спаса-Праабражэнская царква. Заслаўе».

Все указанные монеты будут биметаллическими из стали, покрытой медью и латунью, и стали, покрытой медью и никелем. Их номинал составит 2 рубля, тираж – 25 тыс.штук.

Кроме того, с 3 ноября 2023 г. выпустят монету «Беларуская батлейка»: серебряную – номиналом 50 рублей, тиражом 599 штук; медно-никелевую – номиналом 1 рубль, тиражом 1700 штук.

Данные монеты представляют собой законное платежное средство Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Правовой акт принят в соответствии с Банковским кодексом.

Постановление вступило в силу с 28 октября 2023 г.
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