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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ТЕХНОБАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ, ИП И ФИЗЛИЦ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 30 ОКТЯБРЯ
09:58 30.10.2023
Изменения в тарифы ОАО "Технобанк" для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц вступают в силу 30 октября 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вступают в силу изменения в раздел «I. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» тарифов на услуги, оказываемые ОАО "Технобанк".
Пункт 2.3. "Перевод средств за пределы Банка на основании платежного поручения клиента" дополнен подпунктом: 2.3.8 в турецких лирах - 0,1% от суммы (min 10 евро, max 45 евро).
Кроме того, в п 1.3. раздела II "Обслуживание физических лиц" тарифов на услуги по переводам физических лиц в иностранной валюте за пределы банка внесены следующие изменения:
подпункт 1.3.2.: В долларах США в Казахстан, в Китай, в Грузию - 50 долларов США + 1,5% от суммы перевода. Но не более 350 долларов США. Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
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