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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ
13:14 27.10.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 28 ноября 2023 года изменяет действующие с 1 июля 2022 года временные ограничения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, они касаются совершения безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств за пределами Беларуси с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro (или их реквизитов), оформленных с открытием счета только в белорусских рублях.
На данные операции лимит изменяется с 7000 белорусских рублей в эквиваленте в течение 7 календарных дней на 15 тыс. белорусских рублей в эквиваленте в течение 1 календарного дня.
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