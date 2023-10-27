ОАО «АСБ Беларусбанк» с 28 ноября 2023 года изменяет действующие с 1 июля 2022 года временные ограничения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, они касаются совершения безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств за пределами Беларуси с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro (или их реквизитов), оформленных с открытием счета только в белорусских рублях.

На данные операции лимит изменяется с 7000 белорусских рублей в эквиваленте в течение 7 календарных дней на 15 тыс. белорусских рублей в эквиваленте в течение 1 календарного дня.