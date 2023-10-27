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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СЕРИИ ”ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ“
11:47 27.10.2023
Национальный банк Беларуси с 27 октября 2023 г. выпускает в обращение памятные монеты серии ”Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты: ”Арол“, ”Бык“, ”Мядзведзь“, ”Лось“, ”Ліс“ номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 тыс. штук каждого наименования.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ, годом чеканки ‒ 2023 и элементами национального орнамента.
Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.
Реверс:
на монете ”Арол“: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы орла, по кругу надписи: вверху – АРОЛ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;
на монете ”Бык“: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы быка, по кругу надписи: вверху – БЫК, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;
на монете ”Мядзведзь“: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы медведя, по кругу надписи: вверху – МЯДЗВЕДЗЬ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;
на монете ”Лось“: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы лося, по кругу надписи: вверху – ЛОСЬ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;
на монете ”Ліс“: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы лиса, по кругу надписи: вверху – ЛІС, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ.
Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством ”анциркулейтед“.
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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