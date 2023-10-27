Завершен конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов Банка развития для реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, победителями конкурса признаны девять организаций, которым для реализации инвестиционных проектов планируется выдать кредиты на общую сумму 181,9 млн белорусских рублей.

Согласно решению конкурсной комиссии победителями признаны три заявителя, набравшие наибольшее количество баллов по результатам интегральной оценки. Так, финансовые средства в размере 87,9 млн рублей будут направлены на реконструкцию молочно-товарного комплекса «Микелевщина» на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока вблизи агрогородка Микелевщина Мостовского района (УП «Гроднооблгаз»), реконструкцию молочно-товарной фермы «Псыщево» (ОАО «Псыщево Агро»), возведение молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада в филиале «Агрофирма имени Лебедева» (РУП «Гомельэнерго»).

Дополнительно решением Конкурсной комиссии победителями конкурсного отбора признаны еще шесть заявителей с общим объемом кредитования на сумму 94 млн рублей.

Среди них - ОАО «Игнатичи» с инвестиционным проектом «Возведение молочно-товарного комплекса «Котяги» на 900 голов дойного стада вблизи д.Котяги Минского района», ГП «Неверовичи» с инвестиционным проектом «Молочно-товарная ферма на 777 голов вблизи агрогородка Юбилейный Волковысского района», ГП «Совхоз «Большое Можейково» с инвестиционным проектом «Строительство здания коровника, доильно-молочного блока и двух силосно-сенажных траншей на территории фермы «Огородники» при аг. Большое Можейково Щучинского района», УП «ПИК-Лесное» с инвестиционным проектом «Строительство молочно-товарного комплекса «Песочное» возле аг. Песочное Копыльского района», ОАО «Крошин» с инвестиционным проектом «Строительство молочно-товарного комплекса на 1197 коров в деревне Подлесейки Барановичского района», а также УП «Агро-Коротковичи» с инвестиционным проектом «Реконструкция молочно-товарной фермы №2 в агрогородке Коротковичи Жлобинского района».

Банк развития занимается финансированием строительства молочно-товарных ферм на конкурсной основе с 2015 года. При необходимости банк консультирует по вопросам подготовки пакета документов на получение инвестиционных кредитов.