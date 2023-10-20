Национальный банк Беларуси прогнозирует ставку рефинансирования в среднем в 2024 году на уровне 9-9,5% годовых. Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2024 год, которые утверждены постановлением правления Нацбанка № 363 от 19 октября 2023 года в рамках реализации положений обновленного Банковского кодекса.

«Процентная политика будет направлена на обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте, формирующих ресурсную базу банков для финансирования экономики, а также на доступность кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Процентные ставки в экономике будут поддерживаться на положительном уровне в реальном выражении. Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых в среднем за 2024 год», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2024 году составит 145-150 млрд рублей, в том числе потребительского кредитования – 10,5-11 млрд рублей.

При этом процентная ставка по новым кредитам банков юридическим и физическим лицам в национальной валюте, предоставляемым на рыночных условиях, в среднем за 2024 год прогнозируется на уровне 8,5-9,5% годовых, по всем новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте - на уровне 8-9% годовых.