ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ В 2024 ГОДУ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 9-9,5% ГОДОВЫХ


11:12 23.10.2023

Национальный банк Беларуси прогнозирует ставку рефинансирования в среднем в 2024 году на уровне 9-9,5% годовых. Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2024 год, которые утверждены постановлением правления Нацбанка № 363 от 19 октября 2023 года в рамках реализации положений обновленного Банковского кодекса.

«Процентная политика будет направлена на обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте, формирующих ресурсную базу банков для финансирования экономики, а также на доступность кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Процентные ставки в экономике будут поддерживаться на положительном уровне в реальном выражении. Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых в среднем за 2024 год», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2024 году составит 145-150 млрд рублей, в том числе потребительского кредитования – 10,5-11 млрд рублей.

При этом процентная ставка по новым кредитам банков юридическим и физическим лицам в национальной валюте, предоставляемым на рыночных условиях, в среднем за 2024 год прогнозируется на уровне 8,5-9,5% годовых, по всем новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте - на уровне 8-9% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2023
валюта курс
EUR 3.4560
USD 3.2630
RUB 3.3904
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.2630 -0.0269
RUB 3.3904 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4460
USD 3.2460 3.2560
RUB 3.3760 3.3940
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0579
EUR/RUB 101.1000 101.9000
USD/RUB 95.6000 96.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте