ЗАО «Альфа-Банк» повысил ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 20 октября ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев составляет 6,8%, на 7 месяцев — 7,7%.

Ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 60 дней составляет 5,5%, на 100 дней — 6,3%.