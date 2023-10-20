|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:51 23.10.2023
ЗАО «Альфа-Банк» повысил ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 20 октября ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев составляет 6,8%, на 7 месяцев — 7,7%.
Ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 60 дней составляет 5,5%, на 100 дней — 6,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2023
Курсы в банках
на 23.10.2023
Конвертация в банках
на 23.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте